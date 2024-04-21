لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إنه يمكن للطالب مراجعة المادة أكثر من مرة قبل الامتحان.

وأضاف أنه يجب ألا يشتت الطالب نفسه أثناء المذاكرة بأي وسائل ترفيه مثل التلفزيون أو الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن كل المشتتات.



وأضاف لصدى البلد: "اما النسيان هو واحدا من أكثر أسباب توتر الطلاب ولكن مذاكرة ومراجعة الطالب للمعلومة أكثر من مره ستجعله يتذكر بشكل جيد".

وتابع: " لذا لابد من تقليل التوتر والتأكد من أنك كطالب لابد من أنه مطالب بالسعي والنتيجة تتوقف على عوامل أخرى بجانب السعي

العودة لمنصات الدولة أمر هام لأنها ممتازة وتعطي الطالب فرصة هامة وكبيرة للاستعداد للامتحانات وتوفر وقت الطالب بدلا من الذهاب للدروس".



وأكد أنه لابد من عدم الاستجابة للزملاء أو تقليدهم في المذاكرة بشكل مبالغ فيه او عدم المذاكرة وبالتالي يتحولوا إلى عامل تشتيت.



واختتم: "وفي النهاية لابد أن نعرف أنه ليس كل المجتمع أطباء أو مهندسين وهناك مهن أخرى لكليات أخرى يمكن الاتحاق بها والنجاح من خلالها".