أكاديمية البحث العلمي تنظم يوما تعريفيا ببرنامج "جامعة الطفل"

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوماً تعريفياً عن برنامج "جامعة الطفل"، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي الأول لجامعات الطفل بالتعاون مع الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

وجاء هذا اليوم التعريفي لإبراز جهود وإنجازات جامعة الطفل أحد البرامج التي تبنتها ودعمتها الأكاديمية منذ عام 2015 بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم الإبداعي من خلال نظام مؤسسي، لدعم المواهب في العلوم من الطلبة بدءاً من مراحل ما قبل الجامعة.

و تتعاون الأكاديمية منذ بدء البرنامج وحتى الآن مع ٤٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى المراكز البحثية في كل محافظات الجمهورية، حيث إن جامعة الطفل في مصر أول عضو غير أوروبي في الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.



وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي أن اليوم التعريفي للبرنامج تضمن عرضاً تقديمياً عن أنشطة جامعة الطفل والتي بلغ إجمالي دعم الأكاديمية بالبرنامج ١٦ مليونا ونصف لعدد ١٨٥٠٠ طالب، وقامت بتقديمه الدكتورة رنا رفاعي، المدير التنفيذي لجامعة الطفل التي حضرت بالنيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما تضمن الاحتفال اليوم التعريفي عروض من طلاب جامعة الطفل حيث اشتملت عرضاً حول مؤتمرات جامعة الطفل التي يقوم بتنظيمها وتنفيذها طلاب جامعة الطفل مما اكتسبوه من خبرات داخل البرنامج، كما قام الطلاب بعرض نبذة عن منتدى جامعة الطفل للتغيرات المناخية الذي ستقوم بتنظيمه جامعة الطفل بإشراف الأكاديمية العام الحالي 2024.

كما تم تقديم عرض عن مسابقة الفيزياء السنوية لجامعة الطفل- والتي تمنح الأكاديمية من خلال المسابقة الفرصة للطلاب الذين سيصلون للمرحلة النهائية فرصة السفر لمدة أسبوعين للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا- حيث عرض الطلاب تجربتهم التفاعلية مع المسابقة والخبرات التي تم اكتسابها من خلال مشاركتهم وسفرهم إلى المعمل المتحد للعلوم النووية بروسيا. بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق سفراء تغير المناخ الذين فآزروا في مسابقة معهد السميثسونيان للمدن المستدامة عرضاً عن تجربتهم في نشر الوعي عن التغيرات المناخية وتأثيرها على المستقبل وكيفية مواجهتها.



وتضمن اليوم التعريفي ببرنامج "جامعة الطفل" عرض الفيديو الخاص بالفريق الفائز في منتدى التغيرات المناخية.

وقد قام الطلاب أيضاً بعرض تجربتهم في المشاركة في تصميم حديقة للأطفال بالمشاركة الفعالة كجزء من حدائق الأراضي الرطبة حيث فازت مشاركتهم بعدة جوائز في معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية كل عام وفاز المشروع أيضاً في مسابقة المكعبات الذهبية. بالإضافة إلى ذلك شارك طلاب "جامعة الطفل" بعرض مشروعات وابتكارات مختلفة والتي شاركت في معرض القاهرة الدولي للابتكار على مدار دوراته السابعة. وقد تتضمن أيضاً اليوم التعريفي بمجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال عن تصميم المدن المستدامة والمحافظة على الصحة.



والجدير بالذكر أن اليوم التعريفي لبرنامج "جامعة الطفل" جاء لإبراز جهود وإنجازات جامعة الطفل المصرية في اليوم العالمي الأول لجامعات الطفل لها إن لهذا اليوم العالمي لجامعات الطفل لما له من أهمية كبيرة، فهو يسلط الضوء على دور هذه الجامعات في تطوير وتنمية قدرات الأطفال والشباب، ويرفع الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة.

كما يتيح هذا اليوم فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين جامعات الطفل على المستوى العالمي، مما قد يحفز المزيد من المبادرات المماثلة في مختلف المناطق. وبشكل عام، يمثل هذا اليوم العالمي فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور جامعات الطفل في تطوير قدرات الأطفال وتمكينهم لبناء مستقبل أفضل.