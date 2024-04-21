شهادات جامعية على الفيسبوك.. التعليم العالي توجه لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيانات الوهمية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير أيمن عاشور وزير أحال واقعة قيام صفحة وهمية بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتزوير شهادات جامعية، إلى لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي فور رصد الصفحة، ووجه بسرعة التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن ، ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه “عاشور”، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقارات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية.