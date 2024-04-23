مذكرة تفاهم بين مصر وإيطاليا لتعزيز للتعاون الدولي في مجال الفضاء

شهد وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أوروسو توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الإيطالية، في خطوة تعزز من التعاون الدولي في مجال علوم تكنولوجيا الفضاء، حيث قام الدكتور شريف صدقي بتوقيع بروتوكول تعاون مع نظيره تيودرو فالينت، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية وذلك اليوم الثلاثاء .

جاء التوقيع خلال لقاء رسمي بحضور ممثلين من وكالة الفضاء المصرية و السفارة الإيطالية ولفيف من الصحفيين.



تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار مناسب لتنفيذ الأنشطة التعاونية في مجالات متعددة بما في ذلك علوم وأبحاث الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء، ورصد الأرض والاستشعار عن بعد، والتطبيقات الفضائية، ومشروعات بناء القدرات ومبادرات التدريب.

كما وتشمل مجالات التعاون الأنشطة مثل تبادل المعلومات، وتدريب الخبراء، وتنظيم الندوات واورش العمل، وتطوير مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، حيث تتفق الأطراف على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتنسيق أنشطتهم، وسيتم تنفيذ الأنشطة التعاونية بموجب ترتيبات تنفيذية محددة، تحدد أهداف المشروع وأدوار الطرفين والترتيبات المالية وغيرها من التفاصيل الأخرى.



أكد وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أوروسو على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته الحالية إلى مصر تعزيز التعاون الدولي و العلاقات بين البلدين في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي..

وأوضح أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الفضاء.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وكالة الفضاء الإيطالية والوفد لمرافق له قد سبق له زيارة وكالة الفضاء المصرية بدعوة من الدكتور شريف صدقي، حيث قام الوفد بجولة في وكالة الفضاء المصرية، بهدف تعزيز التفاهم والتبادل العلمي بين البلد في مجال الفضاء.

وجاء الاجتماع في سياق جهود الوكالتين لتعزيز التعاون الدولي وتطوير قدراتهما في استكشاف واستغلال الفضاء لما له من أهمية استراتيجية في تطور البشرية والبحث عن حلول للتحديات العالمية.