عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركز القومي للبحوث يحتفل باليوبيل الذهبي للمعهد الطبي والدراسات الإكلينيكية.. اليوم

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث، عن عقد المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية ويقيم الاحتفالية باليوبيل الذهبي للمعهد حيث انشئ المعهد  عام 1974، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث في تمام الساعة العاشرة صباحا.

txt

التنسيق وامتحانات نهاية العام.. أبرز الملفات على طاولة الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل

txt

تيودور بلهارس ينظم المؤتمر المصري الفرنسي الثاني عشر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

txt

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوما تعريفيا ببرنامج "جامعة الطفل"

txt

إستونيا : نسعى لإقامة شراكات مع جامعات مصر ومؤسساتها البحثية

txt

لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

txt

شهادات جامعية على الفيسبوك.. التعليم العالي توجه لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيانات الوهمية

txt

تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

txt

وزير التعليم العالي يؤكد التزام مصر بدعم الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات

txt

الاستشعار عن بُعد تبحث تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة

txt

معهد إعداد القادة عضوًا بمجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية

كما صرحت الدكتورة إيمان كامل القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية بأن الموتمر هذا العام يناقش موضوع الربط بين الابحاث العلمية و التطبيق على صحة الانسان و علاجاته من الأمراض المختلفة فى العيادات و المستشفيات وذلك فى شتى مجالات  الطب التى تشملها المبادرات الرئاسيه مثل الأمراض غير السارية والسمنة و الأورام والصحة الانجابيه وصحة المرأه والطفل ، وطب الجلد و التجميل و الليزر و الطب المعملى بكل تخصصاته.

كما يحضر ويشارك بالمؤتمر نخبة من أساتذه وعلماء المركز القومى للبحوث في المجالات الطبيه المتعدده، ويشمل معهد البحوث الطبية بالمركز على ١٦ قسما و9 إكلينيكي و 7  طب معملى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

مش الخطيب.. الغندور: هؤلاء اللاعبون هم الأسطورة

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

موضوعات متعلقة

التنسيق وامتحانات نهاية العام.. أبرز الملفات على طاولة الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل

تيودور بلهارس ينظم المؤتمر المصري الفرنسي الثاني عشر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوما تعريفيا ببرنامج "جامعة الطفل"

إستونيا : نسعى لإقامة شراكات مع جامعات مصر ومؤسساتها البحثية

لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

شهادات جامعية على الفيسبوك.. التعليم العالي توجه لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيانات الوهمية

تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

وزير التعليم العالي يؤكد التزام مصر بدعم الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات

ترشيحاتنا

عواد يخضع للاختبار الطبي عقب مواجهة دريمز الغاني ويتمسك بالمشاركة في مباراة الإياب

حكم رفع اليدين عند الدعاء.. اعرف الصورة الصحيحة له

العصابة رجعت.. نيللي كريم تشوق الجمهور بظهورها مع أبطال ب100 وش

رقم كبير جدا.. شعبة السيارات تكشف عن سبب انخفاض الأسعار 15%

المركز القومي للبحوث يحتفل باليوبيل الذهبي للمعهد الطبي والدراسات الإكلينيكية.. اليوم

تفاصيل أزمة الأهلي وإنبي في دوري الشباب بسبب تزوير لاعب المصري البورسعيدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ