المركز القومي للبحوث يحتفل باليوبيل الذهبي للمعهد الطبي والدراسات الإكلينيكية.. اليوم

أعلن المركز القومي للبحوث، عن عقد المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية ويقيم الاحتفالية باليوبيل الذهبي للمعهد حيث انشئ المعهد عام 1974، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث في تمام الساعة العاشرة صباحا.

كما صرحت الدكتورة إيمان كامل القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية بأن الموتمر هذا العام يناقش موضوع الربط بين الابحاث العلمية و التطبيق على صحة الانسان و علاجاته من الأمراض المختلفة فى العيادات و المستشفيات وذلك فى شتى مجالات الطب التى تشملها المبادرات الرئاسيه مثل الأمراض غير السارية والسمنة و الأورام والصحة الانجابيه وصحة المرأه والطفل ، وطب الجلد و التجميل و الليزر و الطب المعملى بكل تخصصاته.

كما يحضر ويشارك بالمؤتمر نخبة من أساتذه وعلماء المركز القومى للبحوث في المجالات الطبيه المتعدده، ويشمل معهد البحوث الطبية بالمركز على ١٦ قسما و9 إكلينيكي و 7 طب معملى.