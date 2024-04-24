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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخفيضات تصل إلى 50% للطلاب الفلسطينيين على المصروفات الدراسية بالجامعات المصرية.. تفاصيل

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سبق وأن وافقت الوزارة على إعفاء الطلبة الفلسطينيين من حملة الثانوية العامة، من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية، لتشمل الجامعات الحكومية.

 

إعفاء الطلاب الفلسطينيين من 50% من المصروفات الدراسية 

 

وأشار إلى أنه يتم إعفاء الطلبة الفلسطينيين من حملة الثانوية العامة من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية، موضحا أن القرار ساري على الطلاب هذا العام، حيث يشمل الجامعات الحكومية.

 

وأوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك دعم للطلاب الفلسطينيين في مصر وذلك بشكل غير محدود، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشمل جميع الطلاب الوافدين في الجامعات.

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وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أن كان هناك دعم الطلاب الوافدين بشكل عام خلال السنوات الماضية من بينهم الفلسطينيين يتمثل في خدمات وخصومات تصل إلى 20% ، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الدعم وأيضا الموقوف امام العقبات تجاههم.

 

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والجامعات تعامل الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين، ويقدم لهم جميع الخدمات الصحية والمواصلات وغيرها كما يتم تحصيل مصروفاتهم بالجنيه المصري .


وأكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعات سمحت للطلاب الفلسطينيين منذ بدء الأحداث في قطاع غزة بتأجيل الامتحانات لهم، دون عذر وذلك مراعاة للأحداث وعدم القدرة على الانتظام في الحضور بالمراحل الجامعية المختلفة.

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