بدء عصر البناء والاستقرار|رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بـ«تحرير سيناء‎‎»

تقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بالتهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وملحمة استرداد الأرض.

كما وجّه أيضًا تهنئة خالصة من القلب إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكافة قيادات ورجال القوات المسلحة، وضباط الصف والجنود، وإلى شهداء مصر البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي، وإلى الشعب المصري العظيم صاحب الإرادة القوية في البناء والتعمير.

وقال رئيس جامعة النيل، أن تحرير سيناء يعود بأذهاننا إلى العبور العظيم وبدء خطط التنمية على أرض مصر المحروسة وأن كل مواطن على أرض مصر شريك في عملية البناء من أجل رفعة بلدنا الغالية، وأكد على التزام جامعة النيل، كشريك أساسي في تنمية الوطن، على تطبيق كافة المعايير العالمية في التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بما يستكمل مسيرة النجاح المتوجة باستعادة الأرض، لتنمية المجتمع العلمي في مصر وتحقيق الفائدة العظمى للاقتصاد المصري بما تقدمه الجامعة من نجاحات في الشراكة مع مؤسسات الدولة والصناعة الوطنية.

وأشاد رئيس جامعة النيل، بكل خطط التنمية التي تشهدها أرض الفيروز واهتمام القيادة السياسية بها ووضعها على رأس أولويات خطط التطوير حيث شملت التنمية في سيناء جميع مناحي الحياة، بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في محاربة كافة أشكال الإرهاب على أرضها وبدء عصر البناء والاستقرار.