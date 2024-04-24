إفتتاح المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث

افتتح الدكتور حسين درويش- القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الطبية- المؤتمر السادس عشر بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للمعهد حيث انشيء المعهد عام ١٩٧٤.

ويشمل المعهد ١٦ قسما (٩ اكلينيكي و ٧ طب معملى)، وحضر الإفتتاح الدكتور سامح فريد -وزير الصحه الأسبق، ا.د/نادية زخارى-وزير البحث العلمى الدكتور أشرف شعلان -رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق والدكتور ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية-وعدد من القيادات البحثية بالمركز وخارجه .



وقد صرحت الدكتورة أيمان كامل -القائم بأعمال عميد المعهد أن المؤتمر سيناقش الربط بين الأبحاث العلمية و التطبيق على صحة الإنسان و العلاج من الأمراض المختلفة فى العيادات والمستشفيات و ذلك فى شتى مجالات الطب التى تشملها المبادرات الرئاسيه مثل الأمراض الغير ساريه،السمنه ،الأورام، الصحة الإنجابيه، صحة المرأه والطفل، طب الجلد و التجميل و الليزر والطب المعملى بكل تخصصاته وقد تم تكريم عدد من القيادات البحثية بالمركز وخارجه.