أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات النهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء قبول مُقترحات بحثية ضمن المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية (أراضي الاستصلاح)، التي يتم تنفيذها بالمزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بالمغرة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2026).

وأوضحت أنه علي جميع المهتمين الإطلاع على الشروط ومجالات التقدم وملء الاستمارة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg في موعد أقصاه 30 مايو 2024.

وتشمل المرحلة الثانية أهداف رئيسية وأهداف مُتخصصة، حيث يكمن الهدف الرئيسي في توفير حزم تكنولوجية ومعرفية تناسب الأراضي المختلفة في مناطق تنفيذ المشروع، مما يُسرع في وتيرة زراعة الأراضي الجديدة، وزيادة العوائد المادية من الزراعة الصحراوية.

وتتمثل الأهداف المتخصصة في تحقيق عناصر استدامة للمشروع، وإنتاج الحزم التكنولوجية المعرفية في مجال الدورة الزراعية باستخدام محاصيل مختلفة تتحمل الملوحة وذات جدوي اقتصادية ومنها (الشتلات النباتية - الأعلاف الملحية - التصنيع الزراعي - معالجة المياه - معالجات التربة - الاستزراع السمكي، الصوب الزراعية، وغيرها)، بالإضافة إلى إيجاد حلول ذكية عن طريق الأسمدة المُتخصصة والحيوية لرفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، بخلاف إيجاد حلول تكنولوجية لتدوير مُخلفات زراعية ذات قيمة اقتصادية عالية بتكنولوجيا التحلل الحراري، بالإضافة إلي الوصول من خلال المشروعات إلى طرق تكنولوجية ذات جدوي اقتصادية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للاستخدامات المختلفة بما يُلائم المنطقة، والتعاون مع مشروع العيادة الزراعية في إنتاج حزم معرفية وتكنولوجية تناسب الأراضي الصحراوية، وتدريب وبناء قدرات لخدمة الزراعات الصحراوية وإعداد دراسات اقتصادية.