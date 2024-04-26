عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات النهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء قبول مُقترحات بحثية ضمن المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية (أراضي الاستصلاح)، التي يتم تنفيذها بالمزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بالمغرة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2026).

txt

اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة تعقد ندوة للتعريف بـ الأسبوع العربي للبرمجة

txt

وزير التعليم العالي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

txt

التعليم العالي تعلن عن فتح التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

txt

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

txt

معهد علوم البحار: نفوق الحيتان على الشواطئ بسبب حوادث السرعة في المياه

txt

بدء عصر البناء والاستقرار|رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بـ«تحرير سيناء‎‎»

txt

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل نائبة وزير العلوم والابتكار بجمهورية التشيك

txt

أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات في كافة مجالات العلوم

txt

مصر تؤكد على تقديم كافة أشكال الدعم في مجالات التعليم العالي للدول الإفريقية

txt

6 جامعات من الجيل الرابع .. منظومة التعليم العالي تشهد إنجازًا تاريخيًّا في سيناء في عهد الرئيس السيسي

وأوضحت أنه علي جميع المهتمين الإطلاع على الشروط ومجالات التقدم وملء الاستمارة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg في موعد أقصاه 30 مايو 2024.

وتشمل المرحلة الثانية أهداف رئيسية وأهداف مُتخصصة، حيث يكمن الهدف الرئيسي في توفير حزم تكنولوجية ومعرفية تناسب الأراضي المختلفة في مناطق تنفيذ المشروع، مما يُسرع في وتيرة زراعة الأراضي الجديدة، وزيادة العوائد المادية من الزراعة الصحراوية.

وتتمثل الأهداف المتخصصة في تحقيق عناصر استدامة للمشروع، وإنتاج الحزم التكنولوجية المعرفية في مجال الدورة الزراعية باستخدام محاصيل مختلفة تتحمل الملوحة وذات جدوي اقتصادية ومنها (الشتلات النباتية - الأعلاف الملحية - التصنيع الزراعي - معالجة المياه - معالجات التربة - الاستزراع السمكي، الصوب الزراعية، وغيرها)، بالإضافة إلى إيجاد حلول ذكية عن طريق الأسمدة المُتخصصة والحيوية لرفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، بخلاف إيجاد حلول تكنولوجية لتدوير مُخلفات زراعية ذات قيمة اقتصادية عالية بتكنولوجيا التحلل الحراري، بالإضافة إلي الوصول من خلال المشروعات إلى طرق تكنولوجية ذات جدوي اقتصادية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للاستخدامات المختلفة بما يُلائم المنطقة، والتعاون مع مشروع العيادة الزراعية في إنتاج حزم معرفية وتكنولوجية تناسب الأراضي الصحراوية، وتدريب وبناء قدرات لخدمة الزراعات الصحراوية وإعداد دراسات اقتصادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6000 جنيه أقل واحد| مفاجأة سارة تنتظر 8 ملايين عامل بالقطاع الخاص خلال أيام

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

بعد غياب 72 عامًا| ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة تعقد ندوة للتعريف بـ الأسبوع العربي للبرمجة

وزير التعليم العالي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

التعليم العالي تعلن عن فتح التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

معهد علوم البحار: نفوق الحيتان على الشواطئ بسبب حوادث السرعة في المياه

بدء عصر البناء والاستقرار|رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بـ«تحرير سيناء‎‎»

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل نائبة وزير العلوم والابتكار بجمهورية التشيك

أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات في كافة مجالات العلوم

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال يشن غارات على حزب الله في كفرشوبا

احذر التقلبات الجوية.. صدى البلد يرصد الحالة المرورية صباح الجمعة

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

سيول وأمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

نادية الجندي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان أنيق… ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها| شاهد

كريم فهمي يوجه رسالة لهشام ماجد فى عيد ميلاده

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ