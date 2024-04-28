هل هناك خضراوات مسرطنة في الأسواق؟.. رد حاسم من القومي للبحوث الزراعية

شهدت الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول وجود بعض الفواكه المسرطنة في الأسواق ، الأمر الذي أثار قلق البعض، ولكن طمئن مركز البحوث الزراعية المواطنين نافيا ما يتم تداوله.

وردت الدكتور أمل العوضي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، على ما يخص تداول شائعات حول وجود ثمار بطيخ وخوخ في الأسواق المصرية مسرطنة، مؤكدة أنه غير صحيح.



وأضافت العوضي خلال تصريحات تليفزيونية لها، إنه خلال الفترة الحالية نشهد الكثير من الشائعات حول وجود أنواع كثيرة من الفاكهة وللتي يعتبرها البعض مسرطنة، مثل البطيخ والخوخ.

وتابعت: "البطيخ مش مسرطن وآمن تمامًا ولا يوجد أي نوع فاكهة في الأسواق مسرطن، لانه يوجد رقابة شديدة على الزراعة وخاصة خلال الآونة الأخيرة، كما يتم أخذ عينات ويتم تحليلها، حيث لم يكن هناك أي ضرر.