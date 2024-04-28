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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن استقبال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات الجامعية

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس استعرض تقريرًا حول دور المستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والجرحى  القادمين من قطاع غزة، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

توجيهات هامة من وزير التعليم العالي بشأن استقبال الجرحى القادمين من قطاع غز

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي وجه باستمرار استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي المستشفيات الجامعية

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توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن استقبال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات الجامعية

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