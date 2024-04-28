طالب بالجامعة اليابانية يحصد المركز الأول بمسابقة الخطابة لـ«المبتدئين» ويفوز برحلة لـ«طوكيو»

فاز الطالب أحمد صفوت بالفرقة الثانية فى كلية علوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأولى لمستوى المبتدئين فى مسابقة الخطابة وفاز بجائزة رحلة سفر إلى اليابان لمدة أسبوعين وذلك خلال مشاركة الجامعة المصرية اليابانية في مسابقة الخطابة التى تم تنظيمها تحت رعاية السفارة اليابانية بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية بمناسبة اليوببل الذهبي لقسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة وبمشاركة جميع الجامعات لدارسي اللغة اليابانية بجمهورية مصر العربية.



هنّأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطالب الفائز أحمد صفوت، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم دورات للطلاب لتعلم اللغة اليابانية وذلك إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية لتعريف الطلاب بالثقافة اليابانية وعاداتها وتقاليدها وأيضًا لإدماج الطلاب في سوق العمل على المستوى الدولي.