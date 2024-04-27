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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

نانسي صلاح
نانسي صلاح

كشفت الفنانة نانسي صلاح تفاصيل تعرضها لموقف صعب فى أحد أعمالها التى شاركت فيها والتى كانت تقوم فيه بدور شحاته.

وقالت نانسي صلاح فى ندوة “صدى البلد”: “تعرضت لموقف طريف فى أحد الأعمال التى شاركت بها حيث تطلب منى النزول إلى الشارع والقيام بدور شحاته ووجدت حالة من التفاعل الكبير من جانب المواطنين الذين قاموا بمنحى أموال”.

نانسي صلاح: لميت فلوس كتير 

وأضافت نانسي صلاح: “لميت فلوس كتير بسبب الشحاته وكنت سعيدة بهذا الدور المختلف”.

وشاركت نانسي صلاح مؤخرا فى مسلسل “بـ 100 راجل” والذى قام ببطولته سمية الخشاب وصلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

نانسى صلاح
نانسى صلاح
نانسى صلاح
نانسى صلاح
نانسي صلاح سمية الخشاب صلاح عبدالله هالة فاخر محمود عبد المغني

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