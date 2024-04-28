لعشاق ويندوز 10.. مايكروسوفت تكشف مفاجأة وبشرى سارة لمستخدميه

بشرى سارة لمستخدمي أجهزة ويندوز 10، فقد أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، عن أنها ستستمر في إرسال تحديثات منتظمة لنظامها البيئي Windows 10 حتى يصل إلى نهاية عمره في أكتوبر 2025.

ولكن يعد الجزء الأفضل في هذا القرار، أن مايكروسوفت ستطرح هذه التحديثات بحجم أصغر من العمليات السابق، مما يؤدي إلى تنزيلات وتثبيتات أسرع.

ويندوز 10 يحصل على تقنيات جديدة من Windows 11 ستجعله أكثر كفاءة

على الرغم من أن نظام التشغيل ويندوز 10، لا يحتوي على العديد من الميزات الجديدة القادمة، إلا أن مايكروسوفت تتخذ خطوات لتبسيط عملية تحديث النظام، حيث ستستعير إحدي تقنيات نظام التشغيل Windows 11 تتضمن تعبئة أكثر كفاءة وإزالة العناصر غير الضرورية من حزمة التحديث.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى تقليل حجم الملف الخاص بتنزيل تحديثات ويندوز 10، بشكل كبير دون المساس بالوظائف الأساسية أو تصحيحات الأمان، مما يعني أن مستخدمي Windows 10 سيتلقون آخر تحديث تراكمي شهري (LCU) ولكن في حزمة أصغر.

ولضمان التوافق مع هذه التحديثات الجديدة والمحسنة، إذا كنت لا تزال تستخدم نظام ويندوز 10، فقط تأكد من من تثبيت تحديث Windows 10 بتاريخ 23 يوليو 2023، الذي يحمل رقم الإصدار (KB5028244) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك، قم بتنزيل وتثبيت تحديث مكدس الخدمة (SSU) KB5031539.

ويشار إلى أن مايكروسوفت، قد أعلنت مؤخرا عن أنها ستتوقف عن دعم تطبيقات أندرويد في نظام التشغيل Windows 11 بدءا من 5 مارس 2025.

وعلى وجه التحديد، سيتوقف دعم نظام ويندوز الفرعي لنظام Android (WSA) والذي كان محوريا لتشغيل تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل Windows 11.

ويسمح برنامج WSA الذي تم طرحه في عام 2021، للمستخدمين بتحميل تطبيقات أندرويد بسهولة أو الحصول عليها من متجر Amazon App Store، حيث اكتسبت هذه الميزة شعبية بسرعة كبيرة.

ولكن قررت مايكروسوفت وقف دعم WSA من خلال تحديث في وثائق المطور، حيث يؤثر التغيير بشكل غير مفاجئ على Amazon Appstore على نظام التشغيل ويندوز بالإضافة إلى أي تطبيقات أو ألعاب تعتمد على WSA.