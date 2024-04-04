الأغلى والأقوى في العالم.. مايكروسوفت تصنع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي

أفاد تقرير جديد، بأن شركة مايكروسوفت وOpenAI، تخططان لبناء حاسوب فائق الذكاء للتعامل مع جميع حسابات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار.

مايكروسوفت تتعاون مع OpenAI لبناء حاسوب عملاق للذكاء الاصطناعي

وفقا للتقرير، أعدت شركتا مايكروسوفت وOpenAI، خطة مكونة من 5 مراحل لبلوغ هذا الهدف، حيث ستصل في نهاية المطاف لإنتاج أجهزة كمبيوتر عملاقة متعددة المهام، تعمل على تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهاتين الشركتين.

ولم تشارك الشركتين المزيد من التفاصيل عما تخطط للقيام به، ومع ذلك، قد أوضحت أن خطتها ستشمل إنتاج حاسوبا عملاقا واحدا مقره في الولايات المتحدة يسمى "Stargate"، ولكونه مشروع كبير، لكنهم لا يخططون لإكماله حتى عام 2028 تقريبا.

ولم تؤكد المعلومات المتوفرة، كم ستبلغ تكلفة كمبيوتر مايكروسوفت العملاق، وعلى ما يبدو أنها قد تصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر، وهذا من شأنه أن يجعله أكثر تكلفة 100 مرة من جميع مراكز البيانات الموجودة حاليا.

لذا، فمن الواضح أن مايكروسوفت وOpenAI، لا يخططان فقط لصنع جهاز كمبيوتر لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل تطوير تقنية خارق يمكنها أن تواكب التطورات المستقبلية، أما بالنسبة لما يمكن أن يقدمه الكمبيوتر العملاق، فمن المحتمل أن يوفر حوسبة وقوة من المستوى التالي.

ولتنفيذ خططهما، قد تواجه مايكروسوفت وOpenAI، عقبات كبيرة من أجل إنشاء هذا الحاسوب العملاق، حيث ستحتاج هذه الشركات إلى كمية هائلة من رقائق الخادم، وستكون هذه عملية طويلة ومعقدة، وهذا من شأنه أن يزيد من سعر الجهاز.

وستحتاج مايكروسوفت وOpenAI، إلى إيجاد طريقة لتشغيل هذا الكمبيوتر الكبير، لذا فهي تخطط لاستخدام الطاقة النووية لتشغيله، فمن الواضح أن جهاز كمبيوتر مثل هذا سيكون بمثابة مهمة ضخمة لهذه الشركات، علي الرغم من كونهما من أقوى شركات الذكاء الاصطناعي على هذا الكوكب وفي الوقت الحالي.

ويشار إلى أنه في الوقت الحالي، تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسوميات القوية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتشغيلها، ولهذا السبب أصبحت قيمة شركات مثل إنفيديا Nvidia أعلى بكثير من ذي قبل، بلغت قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار.