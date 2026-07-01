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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بسبب سوء الأحوال الجوية
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بسبب سوء الأحوال الجوية
إسراء أشرف

تقرّر تأجيل انطلاق مواجهة المكسيك أمام الإكوادور، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، لمدة 30 دقيقة، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي ضربت محيط الملعب.

وجاء قرار التأجيل حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير، بعد متابعة الأحوال الجوية من قبل اللجنة المنظمة والجهات المختصة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام 4:30 فجرًا بتوقيت القاهرة، بدلًا من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا عند 4:00 فجرًا.

وجاء تشكيل منتخب المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، سيزار مونتيس، يوهان فاسكيز، خيسوس جاياردو.

خط الوسط: إريك ليرا، لويس رومو، جيلبرتو مورا.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

بينما جاء تشكيل الإكوادور على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز.

خط الدفاع: جويل أوردونيز، ويليام باتشو، بيير هينكابي.

خط الوسط: نيلسون أنجولو، بيدرو فيتي، آلان فرانكو، مويسيس كايسيدو، جون يوبوا.

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالنسيا.

وتسجل الإكوادور مشاركتها الخامسة في نهائيات كأس العالم، والثانية تواليًا، فيما يبقى أفضل إنجاز لها بلوغ دور الـ16 في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وكان المنتخب المكسيكي قد بلغ دور الـ32 بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما شق منتخب الإكوادور طريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وينتظر الفائز من مواجهة المكسيك والإكوادور المتأهل من اللقاء الذي يجمع بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية في الدور المقبل من البطولة.

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