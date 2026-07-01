«مبابي» يُواصل التألق ويتقاسم صدارة هدافي كأس العالم مع «ميسي»

اشتعل سباق هدافي كأس العالم 2026 بعدما واصل كيليان مبابي عروضه المميزة، ليتساوى مع ليونيل ميسي في صدارة قائمة الهدافين، بعد ما رفع رصيده إلى ستة أهداف مع منتخب فرنسا.

وجاءت ثنائية «مبابي» في شباك منتخب السويد ضمن منافسات دور الـ32 لتمنح الديوك بطاقة التأهل إلى دور الـ16، كما عزّزت فرص النجم الفرنسي في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

ولم يقتصر تأثير “مبابي” على التسجيل فقط، إذ قدم أيضًا تمريرتين حاسمتين خلال أربع مباريات خاضها في البطولة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية.

ويشهد ترتيب الهدافين منافسة قوية، حيث يأتي إيرلينج هالاند في المركز الثاني برصيد خمسة أهداف، بينما يتقاسم كل من فينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي المركز التالي بعدما سجل كل منهما أربعة أهداف.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026:

كيليان مبابي (فرنسا): 6 أهداف.

ليونيل ميسي (الأرجنتين): 6 أهداف.

إيرلينج هالاند (النرويج): 5 أهداف.

فينيسيوس جونيور (البرازيل): 4 أهداف.

عثمان ديمبيلي (فرنسا): 4 أهداف.