هل يجوز الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح

يتساءل كثيرون عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة، وهل تُشرع إذا مرَّ المصلي باسم النبي عليه الصلاة والسلام أثناء قراءة القرآن أو سمعه من الإمام أو خطر على باله؟ ويعد هذا السؤال من المسائل الفقهية التي يكثر البحث عنها، خاصة مع حرص المسلمين على اتباع السنة الصحيحة وعدم الزيادة في الصلاة بما لم يرد. وفي السطور التالية نوضح الحكم الشرعي وأقوال أهل العلم.

حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الصلاة

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة أمر مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة.

وأضافت الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أنه يستحب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الصلاة كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك وعدم الجهر حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.

فضل الصلاة على النبي

وقد أخبر المصطفى ﷺ بفضل الصلاة عليه في كثير من الأحاديث، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» [رواه مسلم].

وسيدنا رسول الله ﷺ ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه؛ بل نحن المحتاجون إلى الصلاة عليه ﷺ، حتى يكفينا الله همومنا، ويجمع لنا خيري الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا.

كم نصلي على سيدنا النبي ﷺ في يومنا وليلتنا؟

والواقع أنه لا حدَّ للصلاة على سيدنا النبي ﷺ، فينبغي للمسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، وإن استطاع أن يجعل ذِكره كلَّه صلاةً على سيدنا النبي ﷺ فهو خير له.

فهذا الصحابي الجليل أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي ﷺ: قلت: يا رسول الله، إني أُكثِر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «مَا شِئْتَ». قال: قلت: الربع؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلت: النصف؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قال: قلت: فالثلثين؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح].

ولذا فإن جعل مجلس الذكر كله صلاةً على سيدنا النبي ﷺ خير عظيم، ويؤكد هذا المعنى ما رُوي عن أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال:

«إِذًا يَكْفِيكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا أَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ» [رواه أحمد].

ومن أفضل صيغ الصلاة على سيدنا النبي ﷺ: الصيغة الإبراهيمية، وهي:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وللمسلم أن يصلي على سيدنا النبي ﷺ بهذه الصيغة المباركة، أو بما يجد فيه قلبه من الصيغ المأثورة والمعاني الحسنة التي تفيض محبةً وتعظيمًا وأدبًا مع سيدنا رسول الله ﷺ.