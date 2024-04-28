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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اتهمها بـ«الزنـ.ـا»|ميار الببلاوي تفتح النار على «محمد أبوبكر» وبسمة وهبة..وعبير الشرقاوى تدافع عنها

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى

تعرّضت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي إلى هجوم شرس من قبل الداعية محمد أبوبكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل وقررت أن تهاجم الداعية والإعلامية بسمة وهبة بعد ظهورها في برنامجها العرافة والذى تسبّب فى هذه الأزمة.

وتصدّرت الإعلامية ميار الببلاوي محركات البحث جوجل بعد خروجها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وظهرت فيه وهي منهارة من البكاء بسبب حديث شيخ أزهري عنها.

وردّت ميار الببلاوي على تصريحات شيخ أزهري عنها بعد ظهورها في برنامج "العرّافة" وتأكيدها أنها عادت لزوجها الأول بعد 3 زيجات أخريات وطلاق 11 مرة.

وقالت ميار الببلاوي في فيديو: "النهارده حصل حاجة عمري ما تخيلتها، أول ما خلصت الهواء صاحبتي كان عندها حاجة في قناة معينة وما رضتش أسيبها لوحدها، وقلت هروّح معاها وأسلم عليها، وأنا داخلة أنا ورئيسة التحرير بتاعتي لقيت الشيخ الفاضل، وبحتسبه من الشيوخ الأجلاء ولكن سبحان الله يمكن نزغ شيطان أو فتنة أو حديث نفس".

رد قوى من ميار الببلاوي 

قررت ميار الببلاوى الخروج عن صمتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة : “كل الناس عماله تقولى غلطك طلعتى فى برنامج "بسمة” طيب أقسم بالله ما كنت أعرف إنها هتكون هجومية كده اتلجمت مكنتش عارفة أرد خالص وكل اللى كان فى دماغى إنى ألغى الحلقة ليس كل منطوق مقصود انا مطلقتش 11 مرة كان قصدى ان جوزى على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق إن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق الناس ماسكه على كلمة واحدة تستاهلى علشان طلعتى مع بسمة خلاص ارحمونى اعترفت بغلطتى بس انا  صحبتى دعتنى لبرنامجها وانا بحب بسمة ومن زمان وصورنا قبل رمضان بأسبوعين.

وأضافت ميار الببلاوي: "أقسم بالله عمرى ما شفت برنامج العرافة دا قبل كده اللهم حلقة شاكوش ومراته وعارفة بسمة طيبة وبتحبنى فوجئت بالكاركتر اللى كانت متقمصاه فى البرنامج كان كل همى أحافظ على هدوئى واحترامى للمكان وارد على اى سؤال بصراحة علشان المصداقية انا كنت ضيفة فى برنامج متشاف مع مذيعة كبيرة على قناتين كبار النهار والمحور.. انا الفلوس فوالله إنى اخدت مبلغ لا يذكر وكنت مصممة أرجعه وألغى الحلقة واسألوا أستاذ شريف رئيس تحرير البرنامج..

وأوضحت: أرجوكم كفاية نقد واللى حصل فى الفيديو الناس الى بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهرة وىجع قلب الشريفة الحرة المتقيه وبها لما يتقال عليها زانية من شيخ  انا غلط لما قبلت اطلع مع بسمه ويشفعلى جهلى بالبرنامج وطبيعته وغلط انها لما قالتلى 11 مرة مفهمتهاش ان حلف بالطلاق فوق الميه مرة يعنى ابقى مطلقة مية مرة وبعدين محدش ليه دعوة بحياتى الشخصية جوزى وابنى وجوازى خط أحمر من هنا ورايح والناس الى بتقولى انتى الى اتكلمتى وقولتى وعاوزين يرجمونى أنا كنت بتسأل وبحاوب مش انا الى فتحت اى كلام وكنت بحاول اتهرب من الاجابه بس بسمه كانت مستميته على الترند من كلامى مكنتش مديانى فرصه نهائى غير اللى اتمنتج.

وأوضحت ميار الببلاوى : أنا كتبت لانى مخنوقة من الكومنتات وفى النهاية انا طلعت فى برنامج على فضائيات محترمة على قناة كبيرة مش طلعت فى شقة مشبوهة تعبت  كفاية استحلفكم بالله متسبوش اللى عمله واللى قاله الشيخ وتمسكوا فى غلطة انا معترفة بيها وبحكم شغلى كمذيعة بعرف اسال كويس بس بحد معنديش ملكة الرد ومش هقدر اوعدكم انى لو اتطلبت ضيفة فى اى برنامج هوفض لان دا شغلى  بس حياتى الشخصية خط احمر ودا هيكون شرطى انا خدت كل الادوية بس والله من النكد ما قادرة انام وكمان بدانا الاجراءات القانونية سمعت انه مسح الفيديو بس خلاص  سيفناه والمستشار القانونى بدأ شغله وحسبى الله ونعم الوكيل  وبعتذر على عدم الرد على السادة الصحفيين لاني لم يعد لدى ما أقوله والأمر ترك للقانون والقضاء المصرى الشامخ وعند الله تجتمع الخصوم.

دفاع عبير الشرقاوى 

وقررت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى أن تدافع بقوة عن ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "يا جماعة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إللى أنا أصلآ مش بحبه ولا بحب طريقة تلاوتة للقرآن العجيبة ولا بحب أسمعه من ساعة ما قال الجن بيسرق المال والذهب من البيوت إتبلى على ميار الببلاوى واتهمها بما ليس فيها و علق على برنامجها مع بسمة وهبى إللى كان فى رمضان بالرغم من إنه متفرجش عليه واعتمد على حد مضلل نقل له كلام ميار مقالتهوش أصلآ .

وأضاف:  ميار دلوقتى عندها انهيااااار حسبنا الله و نعم الوكيل.. إللى شاف منكم البرنامج يدخل على الفيديو إللى عامله الشيخ بإسم الفنانة ميار الببلاوى و يقول له إنه غلطان و إن ميار لم تقل الكلام إللى هو نسبه لها.

وترد عليها ميار الببلاوى قائلة : “شكرا يا غاليه يابنت الاصول العشره والمواقف بتبين الى فى القلوب وقوفك جنبى على راسى بحبك فى الله عبير الشرقاوى الجدعه”.

رسالة ميار الببلاوى 

كما نشرت ميار الببلاوى تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيها رسالة قوية الى كل من هاجمها واتهمها بالزنا بعد واقعة هجوم الداعية محمد أبو بكر عليها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة فى رمضان المنقضى.

وقالت ميار الببلاوي: "وغدًا فى محكمة الله نلتقى.. ولن أغفر لمن آذانى وكان سببًا فى وجع قلبى ولو بكلمة".

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عبير الشرقاوى 1
عبير الشرقاوى
عبير الشرقاوى
عبير الشرقاوى
عبير الشرقاوى
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ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي المعتزلة ميار الببلاوى محمد أبو بكر بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة

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