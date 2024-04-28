افتتاح معرض وتركس في نسخته الثامنة بحضور كبار الشخصيات 

افتتح اليوم، الأحد، معرض وتركس في نسخته الثامنة بحضور كبار الشخصيات وبالشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك استكمالًا للجهود والأنشطة المعمول بها والعلاقات المتميزة التي تربط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بشركائها الاستراتيجيين، وضمن جهود الجمعية لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وقد شهد المعرض حضورًا مميزًا من كبار الشخصيات، من بينهم نائب وزير الإسكان، ونائب وزير الإنتاج الحربي، ونائب وزير الكهرباء، بالإضافة إلى الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية مشاركة الجمعية في معرض وتركس، وذلك لِما يمثله من منصة مثالية لعرض إمكانات مصر وأفريقيا أمام المستثمرين العالميين.

وقال الشرقاوي: "إنّنا نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قارتنا".

وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأفريقيا، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمنتديات، وتقديم الدعم للشركات المصرية الراغبة في التوسع في أسواق الدول الأفريقية.

وتابع الشرقاوي: "نحن نؤمن بأنّ التعاون بين مصر وأفريقيا هو مفتاح التنمية والازدهار في القارتين، ونعمل جاهدين لتعزيز هذا التعاون في جميع المجالات".

تجدر الإشارة إلى أنّ معرض "وتركس" هو أحد أهم المعارض في مجال تقنيات المياه والبنية التحتية، ويشارك فيه سنويًا مئات الشركات من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الشرقاوي أن المعرض يعد فرصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها، وإقامة علاقات تجارية جديدة، والتعرف على أحدث الاتجاهات في مختلف المجالات.

كما يُعدّ معرض وتركس 2024 منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه.

شهد معرض وتركس 2024 مشاركة دولية واسعة، حيث شاركت فيه شركات من أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم، يعكس ذلك الأهمية المتزايدة التي تحظى بها صناعة مياه ومعالجة المياه في جميع أنحاء العالم.

يجذب المعرض سنويًا مئات الشركات من مختلف أنحاء العالم لعرض منتجاتها وخدماتها، والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وفي إطار المعرض، سيتم عقد مجموعة من الندوات والمحاضرات التي تستعرض أحدث التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويوفر المعرض فرصة مثالية للشركات لعقد علاقات تجارية جديدة، والتعرف على احتياجات العملاء، واكتشاف فرص جديدة للتوسع.

كما يُساهم التنوع الدولي للمشاركين في إثراء المعرض وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للزوار.

ويستمر معرض وتركس لمدة ثلاثة أيام 28 – 29 – 30 أبريل، ويتوقع أن يشهد تبادلا تجاريا نشطا وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مختلف الشركات والجمعيات العارضة.