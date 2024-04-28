سموتريتش لـ نتنياهو: الموافقة على الصفقة مع حماس تعني نهاية الحكومة الإسرائيلية

علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، على الخطوط العريضة الجديدة للصفقة بين إسرائيل وحماس، وقال إن “الموافقة على الصفقة هو استسلام مهين”.

وأضاف: هذه الصفقة تمنح النصر لحماس على ظهور مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطت في المعركة، وتصدر حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق كل ذلك تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل".

ولاحقا، توجه سموتريش لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا: "إذا قررت رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر اجتياح رفح فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود".