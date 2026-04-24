مشروع الصرف بكوم الحجنة بكفر الشيخ.. نظام متكامل لتقليل التلوث بمصرف كتشنر.. وتشديدات بسرعة الانجاز والتشغيل

تشهد قرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي، ضمن حزمة المشروعات الهادفة لتقليل التلوث بمصرف كتشنر، وفي في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

وأوضحت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن المشروع يشمل تنفيذ شبكات انحدار بطول إجمالي 8700 متر طولي، لخدمة 371 مطبقًا و36 غرفة تفتيش، إلى جانب 1550 غرفة منزلية من خلال خطوط مواسير بإجمالي أطوال 9500 متر طولي، بما يضمن تغطية متكاملة للقرية.

وأضافت أن الأعمال تتضمن أيضًا تنفيذ خط طرد رئيسي بقطر 450 مم من البولي إيثيلين بطول 3100 متر طولي، لربط محطة الرفع بمحطة المعالجة، فضلًا عن تنفيذ عدد 2 عدّاية على مسار الخط، إحداهما على ترعة طنبارة الشرقية والأخرى على مصرف الجانبية ، باستخدام تقنية الدفع الموجه لضمان دقة التنفيذ وتقليل التأثير على المرافق.

وفيما يتعلق بمحطة الرفع، أشارت إلى أنها تضم بيارة بقطر 6 أمتار، وغرفة تشغيل، ومبنى إداري متكامل يحتوي على غرفة تشغيل ومحول كهربائي ومولد وخزان وقود، بالإضافة إلى غرفة دخول وغرفة محابس رئيسية وغرفة قياس التصرف، ومطبق لتجميع مياه الصرف.

وشددت الدكتورة آمال بركات على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المشروع، لما له من أهمية كبيرة في تحسين البيئة والصحة العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بقرية كوم الحجنة.