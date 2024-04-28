إعلام إسرائيلي: حماس راضية عن التقدم بالمقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار

أبدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس رضاها عن التقدم الذي تضمنه المقترح المصري الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعودة النازحين، وعن المسافة التي ستنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت أن حركة حماس تطالب بأن يتضمن المقترح التزاماً بشأن إنهاء الحرب أو السلام الدائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة في نهاية عملية المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وبحسب التقرير فإن وفد حماس إلى القاهرة سيناقش أعداد وفئات الأسرى يتم الافراج.



وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعتزم تخصيص عشرة أيام إلى أسبوعين على الأكثر لمحاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح بعض الأسرى.

وأضاف المسؤول السياسي: حتى الوزراء الأكثر اعتدالا الذين يضعون قضية المختطفين في مقدمة أولوياتهم بدأ صبرهم ينفد".

وتابع: إنهم يدركون أن وقتا ثمينا يضيع على الاتصالات التي تؤخر العملية العسكرية في رفح، لذلك، لن تستمر إلى ما بعد ذلك".