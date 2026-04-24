أمان الأطفال أولًا.. طرق وقائية للتعامل مع الحشرات داخل المنزل في الصيف

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إن التعامل مع الحشرات المنزلية خلال فصل الصيف يجب أن يتم بحذر شديد، خاصة في البيوت التي يوجد بها أطفال صغار أو رُضع، مشيرًا إلى أن استخدام المبيدات المباشرة على الأرض ليس دائمًا الخيار الأنسب في هذه الحالات.

وأوضح “حتة” خلال لقاء له علي القناة الأولي، أن هناك بدائل أكثر أمانًا يمكن اللجوء إليها، مثل المبيدات المخصصة للاستخدام المنزلي الآمن، مع ضرورة اتباع تعليمات الاستخدام بدقة، وتجنب التعرض المباشر للأسطح المرشوشة حتى تنتهي فترة تأثير المادة الفعالة.

وأضاف أستاذ الطب الوقائي، أن من الإجراءات المهمة أيضًا تطبيق أساليب وقائية بسيطة داخل المنزل، مثل تنظيف الأرضيات بشكل منتظم، وتهوية المكان جيدًا، واختيار توقيت مناسب لاستخدام أي مواد مكافحة الحشرات بحيث يكون الأطفال خارج المنزل أو في غرفة آمنة، ثم إعادة تنظيف الأسطح بعد انتهاء مدة تأثير المبيد.

وشدد على أهمية التوعية والمتابعة المستمرة، خاصة مع بداية الصيف وارتفاع انتشار الحشرات، من خلال متابعة الإرشادات الصحية الرسمية، والاعتماد على الوقاية والنظافة كخط دفاع أول داخل المنازل، بدلًا من الاعتماد الكامل على المبيدات.