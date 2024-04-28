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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تدعو إسرائيل وحماس لإظهار الجدية والالتزام في مفاوضات الهدنة

علم قطر
علم قطر

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إسرائيل وحركة حماس إلى إظهار الجدية والالتزام في مفاوضات الهدنة بغزة.

وقال الأنصاري لصحيفة "هآرتس" العبرية "لدينا خيبة أمل تجاه إسرائيل وحماس وتصلب مواقفهما "، لافتًا إلى أن تل أبيب والحركة الفلسطينية تتخذان قراراتهما وفقا لمصالحهما السياسية.

وأشار إلى أن مفاوضات الهدنة توقفت فعليا مع تمسك إسرائيل وحماس بمواقفهما.

وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الاثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

ونص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

وأفادت التقارير أن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.

وزارة الخارجية القطرية إسرائيل حماس غزة مفاوضات الهدنة بغزة

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