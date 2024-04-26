بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن أسفها لعدم تناول البيان الصادر عن البيت الأبيض، والموقّع من 18 دولة، «قضايا أساسية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة".

وجددت الحركة، في بيان لها ، تأكيد انفتاحها على أيّة أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار، احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، والمتمثلة بالوقف النهائي للعدوان عليه، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيّدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة وكافة مناطق القطاع، وإعادة الإعمار ورفع الحصار.

كما شددت الحركة علي ضرورة إمداد الشعب الفلسطيني بكافة احتياجاته الإغاثية والإنسانية، والمُضيّ في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى، وذلك على طريق نَيْل شعب الفلسطين حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية، والدول الموقعة على البيان، والمجتمع الدولي، إلى رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، والضغط لإنهائها، كأولوية مُلِحّة.