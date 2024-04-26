الاحتلال يمنع الفلسطينين من صلاة الجمعة بالأقصي .. وبيان عاجل من حماس

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وتقييد دخولهم لأداء صلاة الجمعة فيه، ومنع شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني من إعماره، والاعتداء الهمجي عليهم؛ هو عدوان سافر على الشعب ومقدساته وحريته في العبادة وارتياد المسجد المبارك.

أشارت الحركة الي ان ذلك يأتي في سياق سعي الصهاينة إلى تهويد مدينة القدس وما فيها من مقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وحيت الحركة أبناء شعبها الذين تحدوا قيود الاحتلال ودخلوا المسجد الأقصى.

وحذرت حماس من خطورة التصعيد الصهيوني في القدس والأقصى، داعية منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومشاريع التهويد والتقسيم التي ترعاها قيادة الكيان الفاشية بشكل ممنهج.