قصف روسي لـ«ميكولايف» بطائرات مسيرة يُلحق أضرارًا بفندقين ومنشأة للبنية التحتية|فيديو

تعرضت مدينة ميكولايف الأوكرانية لـ قصف جوي روسي صباح الأحد، حيث استهدفت طائرات بدون طيار (درون) فندقين ومنشأة للبنية التحتية لتوليد الحرارة، وفقًا لإدارة الدولة الإقليمية في ميكولايف.

وقد أدى القصف إلى نشوب حريق في أحد الفنادق، تم إخماده سريعًا من قبل فرق الإنقاذ. ولم تقع أي إصابات بشرية، لكن لحقت أضرار مادية جسيمة بالمباني المتضررة، حيث تحطمت النوافذ، وتضررت السيارات في محيط الانفجارات، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال رئيس المنطقة، فيتالي كيم، إن الهجوم استهدف فندقًا تمت إعادة افتتاحه مؤخرًا، بالإضافة إلى مدرسة رياضية للأطفال وملعب. وأكد كيم على خلو المنطقة من أي منشآت عسكرية قريبة.