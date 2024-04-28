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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مظاهرة داعمة لغزة أمام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. شاهد

صدى البلد

تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في غزة، خارج أحد المطاعم في واشنطن، حيث كانت تقام  الحفلة السنوية لمراسلي البيت الأبيض، واتهموا الصحفيين الأمريكيين بالتستر على الحرب وتشويهها.

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وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة في المناسبة، إلا أنه لم يتطرق في خطابه إلى الحرب الدامية التي تقودها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى هذه اللحظات عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وجاء هذا الحفل في وقت تشهد فيه الولايات الأمريكية مظاهرات طلابية حاشدة خرجت دعما لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية ووقف إمداد الأسلحة لتل أبيب.

ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا خارج المطعم في فندق واشنطن هيلتون علم فلسطين.
 

غزة واشنطن البيت الأبيض بايدن يورونيوز

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