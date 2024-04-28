الرئيس السيسي: فيه وظائف تكنولوجية بتعمل 100 ألف دولار في السنة

أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية: "بنبه المصريين لتعليم أولادهم في مراكز للثانوية العامة.. علشان يتعلموا التطور التكنولوجي.. فرص بتوفر 20 و30 و40.. المجال ده عاوز مليون كل سنة.. إحنا في مصر فين؟.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".

