الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة عاجلة للمصريين، قائلًا: “عايز انبه المصريين اللي بيروحوا يوقفوا مع ولادهم في المراكز عشان يعلموهم في ثانوي أنا معاكم اعملوا اللي انتو عايزينه لكن لو انتم موقفتوش مع ولادكم يا مصريين من ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان تعلمهم الكلام ده ..فرص إن إحنا نبقى أغنيا هتبقى قليلة”.

وقال : أدعو الأسر المصرية لتغيير بوصلة تعليم أبنائها للمجال الرقمي.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

