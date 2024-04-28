الرئيس السيسي يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مراكز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم العمل تقديم خدمات ميسرة للشعب المصري، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ضمن التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي.

وقال عمرو طلعت، خلال كلمته التي ألقاها، خلال “افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية”، أن التحول الرقمي معناه ميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين، مؤكدا أنه في عام 2020 اكتملت البنية التحتية الرقمية وتم ربط 100 خدمة وأصبحت ممكينة.