الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدفنا الاستفادة من قدرات الإنسان لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أنه حققنا قدرا كبيرا من التقدم في الرقمنة، لكنه مازال غير كاف.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم، مؤكدًا أنه من الضرورة تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كمنطقة رئيسية لنقل البيانات في العالم.