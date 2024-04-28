وزير الإتصالات: ربط المستشفيات بشبكة من الألياف الضوئية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن التكلفة الشاملة للعمل في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما سيتم العمل في سبعة مستشفيات بمحافظة الفيوم، بجانب 11 مستشفى أخرى بينها معهد القلب، قد تصل لـ 30 مليار دولار.

وقال خالد عبد الغفار، خلال تصريحات له خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي، لإفتتاج مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن كل مريض له ملايين البيانات، مؤكدا أنه كان لا بد أن يكون هناك قاعدة بيانات ضخمة

وتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم الربط بين كافة المستشفيات عبر شبكة من الألياف الضوئية وهو أمر سهل حدوثه، لتوافر البنية التحتية القوية.

وأشار عمرو طلعت إلى أنه سيتم عمل دراسة مع وزير الصحة، لتحديد التكلفة، خاصة أنه سيتم العمل على ربط 700 مستشفى حكومي.