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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استمرار توريد القمح للشون والصوامع خلال أعياد القيامة والعمال وشم النسيم

صدى البلد

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان اجمالي ما تم توريده خلال الاسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الان وصل الى 750 الف طن، وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح.

وأشار المصيلحي الى أن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح، موضحا أنه سيتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح الى نقاط الاستقبال.

وأضاف المصيلحي أنه يوجد  تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالاضافة الى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، وقرر فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال اجازة اعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه قال أحمد كمال  معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع ولجان استلام القمح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي أن يتابع لحظيا عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

وأوضح أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل الى 5 ملايين طن قمح.

 حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة ، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.

التموين التجارة القمح توريد القمح

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