نقابة الفنانين العراقيين تنعى عامر جهاد

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين بيانا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل الفنان الكوميدى عامر جهاد.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين : "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان عامر جهاد، الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون..

عامر جهاد

وأضافت النقابة فى بيانها :"أن الفنان الراحل عامر جهاد ممثل كوميدي عراقي من مواليد 1955، وعرف من خلال أعماله المميزة ، نذكر منها ادواره في مسلسلات "المسافر، برج العقرب، السيدة، أبو الطيب المتنبي، أسد الجزيرة، البيت المنسي".. أما في السينما فقدم فيلما كوميديا مع الفنان الراحل راسم الجميلي بعنوان "السيد المدير"، كما تميز في الأدوار التي لعبها في أفلام "الحدود الملتهبة"، "القفاز الابيض" وغيرها من أعماله المسرحية والإذاعية.