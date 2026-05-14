حبس رجلين و8 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول

قررت جهات التحقيق المختصة حبس رجلين و8 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة فى القاهرة.

حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (رجلين ، 8 سيدات –لـ 6 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة ، وبصحبتهم (15حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصل لأهليته لإحدى دور الرعاية.