إحالة تشكيل عصابة أراضي التجمع الخامس للجنايات - خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة سيدة و2 آخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على الأراضي في التجمع الخامس.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي توكيل رسمي عام صورة طبق الأصل منسوب صدوره لمكتب توثيق اول الإسماعيلية بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب إثباتها فأثبتها الأخير وذيله بتوقيعات نُسبت زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة سالفة البيان.

كما أن المتهمين حاولوا الاستيلاء على قطعة الأرض بمنطقة ٤ حي النرجس التجمع الخامس القاهرة الجديدة بموجب التوكيل المزور وإخطار تخصيص من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لا صحة له.

