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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف ورفع كفاءة شوارع سمالوط والمنيا

رصف وتبليط الشوراع
رصف وتبليط الشوراع

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى.

وشدد على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رفع كفاءة الطرق بحى جنوب المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية حيث تم كشط الطبقة الاسفلتية القديمة لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة الحيبة بشارع التنظيم والإدارة بحى جنوب المدينة، موجهاً بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة.

وفي مركز سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع كفاءة الطرق بمتفرعات شارع امتداد المدارس بحى وسط المدينة، مؤكداً على سرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى .

 

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