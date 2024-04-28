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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي مجاني على 2731 مواطنا خلال قافلتين بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 2731 حالة خلال قافلتين طبيتين بالمجان بقرية الفقاعى بمركز ابوقرقاص على مدار يومي 24 و25 ابريل الجارى، وقرية دير العذراء بمركز سمالوط خلال يومى 22 و23 من أبريل الجارى ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

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واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، نتائج القافلتين في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 488 حالة جراحة، 469 حالة باطنة، 702 حالة أطفال ، 165حالة أسنان، 155 حالة نساء، 57 حالة تنظيم الأسرة، 492 حالة جلدية، 203 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 303 تحاليل متنوعة و 7 حالات موجات صوتية و 15 حالات أشعة عادية و 147 كشف مبكر للضغط والسكر و17 حالة خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 244 متردداً.
 

الخدمات العلاجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبى ضمن مبادرة حياة كريمة وكيل وزارة الصحة

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