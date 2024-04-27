مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في انقلاب موتوسيكل بإحدى قرى سمالوط المنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة وتبين مصرع محمود. م. ز 25 سنه وإصابة رياض. س. ع 17 سنه وعبد الحميد. ع. م 55 سنه بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج مقيمون بمركز سمالوط وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإيداع الجثة داخل المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق