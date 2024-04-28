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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيها رسالة قوية الى كل من هاجمها واتهمها بالزنا بعد واقعة هجوم الداعية محمد أبو بكر عليها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة فى رمضان المنقضى. 

وقالت ميار الببلاوى : "وغدا فى محكمة الله نلتقى.. ولن أغفر لمن آذانى وكان سببا فى وجع قلبى ولو بكلمة". 

ميار الببلاوى 

وقررت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى أن تدافع بقوة عن ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "يا جماعة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إللى أنا أصلآ مش بحبه ولا بحب طريقة تلاوتة للقرآن العجيبة ولا بحب أسمعه من ساعة ما قال الجن بيسرق المال و الذهب من البيوت إتبلى على ميار الببلاوى و إتهمها بما ليس فيها و علق على برنامجها مع بسمة وهبى إللى كان فى رمضان بالرغم من إنه متفرجش عليه و إعتمد على حد مضلل نقل له كلام ميار مقالتهوش أصلآ .

وأضاف:  ميار دلوقتى عندها إنهيااااار حسبنا الله و نعم الوكيل.إللى شاف منكم البرنامج يدخل على الفيديو إللى عامله الشيخ بإسم الفنانة ميار الببلاوى و يقول له إنه غلطان و إن ميار لم تقل الكلام إللى هو نسبه لها.

وترد عليها ميار الببلاوى قائلة : “شكرا يا غاليه يابنت الاصول العشره والمواقف بتبين الى فى القلوب وقوفك جنبى على راسى بحبك فى الله عبير الشرقاوى الجدعه”.

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