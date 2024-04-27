حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

تصدّر اسم الفنانة ميار الببلاوي محركات البحث جوجل، وذلك بعد تصريحات الداعية محمد أبوبكر، الذي اتهمها خلالها بالزنا.

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي

من الإعلانات إلى التليفزيون والمسرح، خاضت الببلاوي مشوارًا فنيًا كبيرًا بزغ في فترة التسعينيات، وارتبط اسمها بالقضايا الجدلية المُثيرة، لعل أبرزها ارتداؤها الحجاب واللغط الذي أحاط بها حينذاك، والزج باسمها فيما يتعلق بتعدد زيجاتها.

الزواج الأول

ميار الببلاوي كشفت من قبل عن تفاصيل زواجها الأول من المنتج السعودي عبد الله الكاتب، ووصفت تلك الزيجة بـ"حب حياتها"، إذ خاضت من أجله حربًا شنعاء ضد أهلها الذين أبدوا اعتراضهم على الزوج من غير مصري.

حكم بالحبس

أشارت الفنانة المثيرة للجدل إلى أنها أخذت حكمًا بالحبس شهرًا ضد زوجها السعودي، ذلك في خضم ثورة 25 يناير، وطالبها هو بدفع مبلغ تعويض أكثر من مليون جنيه.

4 زيجات

في تصريحات تليفزيونية لها، أكدت أنها خاضت 4 تجارب زواج، كلهم معلنين، نافية ما تردّد حول تورطها في زواج عرفي، "جميع زيجاتي تم الإعلان عنها والإشهار".

رفضت الببلاوي الزواج من داعية سلفي، فضلت عدم الكشف عن هويته، مشيرةً إلى أنه "معروف بأنه مزواج، وعينه زايغة".

فركشة الخطوبة

خاضت ميار الببلاوي حربًا مع خطيبة ابنها، بزعم أنها اطفأت فرحتها به قائلة، "هي طفت فرحتي بابني، راحت جابت الفستان لوحدها وعملت الميك آب لوحدها، وطول الوقت بتوقع بيني وبين ابني، وهي كانت بتقول دي شايفة نفسها علينا، وهو مكنش بيصدقني وفي الآخر اقتنع إنها متنفعهوش"، جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها خلال لقائها ببرنامج " العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

ميار الببلاوي

سب وقذف وتشهير

بكاء وعويل وصريخ، حالة يرثى لها ظهرت بها ميار الببلاوي بعد تداول حديث الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، الذي اتهمها فيها بالزنا.

ميار الببلاوي أوضحت أن الداعية قد قال في حقها ما لم يكن صحيحًا بعد ظهورها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة خلال شهر رمضان، تعقيبًا عما ورد عن لسانها بعودتها لزوجها بعد طلاق 11 مرة، الأمر الذي قررت على إثره اتخاذ إجراءات قانونية ضد الداعية المذكور بتهمة السب والقذف والتشهير.