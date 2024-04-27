40 سنة.. أستاذ بحوث يكشف حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة بمصر

كشف الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية، حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة في مصر.

وقال الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "زراعة البن موجودة في القناطر الخيرية وأكثر من مكان منذ 40 عاما".

وأضاف الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية،: "لا يمكن أن نقول إن مصر دولة منتجة للبن"، متابعا: "حدثت تغيرات مناخية منذ سنتين زودت الإنتاج".

وتابع الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية،: "مصر لم تنتج المنتج النهائي للبن".

