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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

40 سنة.. أستاذ بحوث يكشف حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة بمصر

البن
البن

كشف الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية، حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة في مصر.

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شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل

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زراعة البن في مصر.. اجتماع حاسم يُحدد مسار التجارب التطبيقية ودراسة الجدوى الاقتصادية

وقال الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "زراعة البن موجودة في القناطر الخيرية وأكثر من مكان منذ 40 عاما".

 

وأضاف الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية،: "لا يمكن أن نقول إن مصر دولة منتجة للبن"، متابعا: "حدثت تغيرات مناخية منذ سنتين زودت الإنتاج".

 

وتابع الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية،: "مصر لم تنتج المنتج النهائي للبن".
 

البن البحوث الزراعية التجارب التطبيقية بحوث زراعية القناطر الخيرية

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