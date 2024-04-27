زراعة البن في مصر.. اجتماع حاسم يُحدد مسار التجارب التطبيقية ودراسة الجدوى الاقتصادية

اجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة، كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عن اجتماع وزير الزراعة.

نجاح الباحثين بمعهد بحوث البساتين في تحقيق نتائج إيجابية



وسبق الإعلان عن نجاح الباحثين بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة، وتحقيق إنتاجية جيدة من الفدان الواحد في خطوة أولية لزيادة المزروع من مساحات البن الذي تستورد مصر منه سنويا قرابة الـ70 طنا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق نتائج جيدة على مستوى الإنتاجية في الزراعة بالأراضي المكشوفة بعد نجاح المعاملات الزراعية المختلفة التي نفذها الفريق البحثي على مستوى برامج التغذية السمادية والتقليم المناسبة لأشجار البن وتم الوصول لإنتاجية بلغت 1.5 طن للفدان، وتم حصادها خلال الأسابيع الماضية.

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور إسماعيل عبدالجليل مدير مركز بحوث الصحراء السابق ، إن تجارب زراعة البن فى مصر بدأت منذ أكثر من 40 عاما ، ولكن بدأت الأبحاث على أرض الواقع منذ عام 2007 موضحًا أنه يجب زراعتها داخل صوب زراعية وتحتاج إلى مياه كثيرة ورطوبة مرتفعة .