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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل

البن
البن

كشف حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أخر تطورات أسعار البن المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن القهوة تمثل أهمية كبيرة لدى المصريين.


وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، انه تم تخفيض أسعار البن بعد انخفاض أسعار الدولار وقولنا اننا ممكن نخفض تانى لو انخفضت الأسعار عالميا لكن الأسعار العالمية ترتفع.


وتابع حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، هناك ارتفاعات فى بورصة  لندن وهناك تخوف من تأثر محصول البن في السنة القادمة مع انخفاض محصول البن هذا العام 15 % وان هناك تغيرات مناخية كبيرة وتضخم وجفاف أدى إلى أضرار جسيمة للمحاصيل والمزارعون يواجهون خسائر كبيرة في المناطق الجافة كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار البن.


أما عن الأسعار حاليا، أشار حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إلى أن كيلو البن حاليا في حدود 400 جنيه للسادة و500 إلى 520 البن المحوج بالحبهان، والبن الموجود في السوق جيد.
 


 

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