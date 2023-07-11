أعوذ بالله من الكبر.. عبير الشرقاوى تهاجم علي الحجار بسبب مدحت صالح

هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى الفنان علي الحجار بعد تصريحاته النارية ضد مدحت صالح بسبب مشروع الأساتذة واتهمه بسرقة فكرته التى يرغب فى تقديمها بمشروع 100 سنة غنا.

وقالت عبير الشرقاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: أعوذ بالله من الكبر ومن الغرور، مدحت صالح بلبل مغرد أما إنت فصوتك أشبه بالحجر بلا مشاعر ولا طرب.

عبير الشرقاوى

على الحجار ومدحت صالح

وكان المطرب علي الحجار فتح النار على المطرب مدحت صالح، بعد أزمة مشروعه الغنائي، مشيرا إلى أن مدحت صالح أخد مشروعي كوبي بست وأطلق عليه «الأساتذة»، وهو مأخوذ من مشروعي «100 سنة غنا».وأضاف الحجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة ، مقدمة برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكن فكرة مشروع «100 سنة غنا» هي فكرتي من الأساس، مشيرًا إلى أن مدحت صالح يعرف هذا الأمر جيدًا.

100 سنة غناء

وتابع علي الحجار، أن مدحت صالح طلع في برامج كتير وقال علي الحجار أستاذي، مدحت يعلم مشروعي ويعلم الدراسة اللي أنا بعملها (100 سنة غنا)، ونقلها بالضبط وغير الاسم إلى مشروع (الأساتذة)، ده مشروعي واخده بالضبط كوبي بيست، فأنا فكرتي قائمة على الملحنين وليس المطربين.