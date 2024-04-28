اتهموها بالفاحشة.. ميار الببلاوي ترد بقوة على الداعية محمد أبوبكر وتهاجم بسمة وهبة

خرجت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن صمتها بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له واتهامها من قبل الداعية محمد أبو بكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل كما تهاجم الإعلامية بسمة وهبة.

وقالت ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “كل الناس عماله تقولى غلطك طلعتى فى برنامج "بسمة” طيب أقسم بالله ما كنت أعرف إنها هتكون هجومية كده اتلجمت مكنتش عارفة أرد خالص وكل اللى كان فى دماغى إنى ألغى الحلقة ليس كل منطوق مقصود انا مطلقتش 11 مرة كان قصدى ان جوزى على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق إن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق الناس ماسكه على كلمة واحدة تستاهلى علشان طلعتى مع بسمة خلاص ارحمونى اعترفت بغلطتى بس انا صحبتى دعتنى لبرنامجها وانا بحب بسمة ومن زمان وصورنا قبل رمضان بأسبوعين.

وأضافت ميار الببلازوى : "اقسم بالله عمرى ما شفت برنامج العرافة دا قبل كده اللهم حلقة شاكوش ومراته وعارفة بسمة طيبة وبتحبنى فوجئت بالكاركتر اللى كانت متقمصاه فى البرنامج كان كل همى أحافظ على هدوئى واحترامى للمكان وارد على اى سؤال بصراحة علشان المصداقية انا كنت ضيفة فى برنامج متشاف مع مذيعة كبيرة على قناتين كبار النهار والمحور.. انا الفلوس فوالله إنى اخدت مبلغ لا يذكر وكنت مصممة ارجعه والغى الحلقة واسالو أستاذ شريف رئيس تحرير البرنامج..

ارجوكم كفاية نقد والى حصل فى الفيديو الناس الى بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهرة وىجع قلب الشريفة الحره المتقيه وبها لما يتقال عليها زانية من شيخ انا غلط لما قبلت اطلع مع بسمه ويشفعلى جهلى بالبرنامج وطبيعته وغلط انها لما قالتلى 11 مرة مفهمتهاش ان حلف بالطلاق فوق الميه مرة يعنى ابقى مطلقة مية مرة وبعدين محدش ليه دعوة بحياتى الشخصية جوزى وابنى وجوازى خط احمر من هنا ورايح والناس الى بتقولى انتى الى اتكلمتى وقولتى وعاوزين يرجمونى انا كنت بتسال وبحاوب مش انا الى فتحت اى كلام وكنت بحاول اتهرب من الاجابه بس بسمه كانت مستميته على الترند من كلامى مكنتش مديانى فرصه نهائى غير الى اتمنتج.

وأوضحت ميار الببلاوى : أنا كتبت لانى مخنوقة من الكومنتات وفى النهاية انا طلعت فى برنامج على فضائيات محترمة على قناة كبيرة مش طلعت فى شقة مشبوهة تعبت كفاية استحلفكم بالله متسبوش اللى عمله واللى قاله الشيخ وتمسكوا فى غلطة انا معترفة بيها وبحكم شغلى كمذيعة بعرف اسال كويس بس بحد معنديش ملكة الرد ومش هقدر اوعدكم انى لو اتطلبت ضيفة فى اى برنامج هوفض لان دا شغلى بس حياتى الشخصية خط احمر ودا هيكون شرطى انا خدت كل الادوية بس والله من النكد ما قادرة انام وكمان بدانا الاجراءات القانونية سمعت انه مسح الفيديو بس خلاص سيفناه والمستشار القانونى بدأ شغله وحسبى الله ونعم الوكيل وبعتذر على عدم الرد على السادة الصحفيين لاني لم يعد لدى ما أقوله والأمر ترك للقانون والقضاء المصرى الشامخ وعند الله تجتمع الخصوم.