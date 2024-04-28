عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اتهموها بالفاحشة.. ميار الببلاوي ترد بقوة على الداعية محمد أبوبكر وتهاجم بسمة وهبة

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى

خرجت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن صمتها بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له واتهامها من قبل الداعية محمد أبو بكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل كما تهاجم الإعلامية بسمة وهبة. 

وقالت ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “كل الناس عماله تقولى غلطك طلعتى فى برنامج "بسمة” طيب أقسم بالله ما كنت أعرف إنها هتكون هجومية كده اتلجمت مكنتش عارفة أرد خالص وكل اللى كان فى دماغى إنى ألغى الحلقة ليس كل منطوق مقصود انا مطلقتش 11 مرة كان قصدى ان جوزى على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق إن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق الناس ماسكه على كلمة واحدة تستاهلى علشان طلعتى مع بسمة خلاص ارحمونى اعترفت بغلطتى بس انا  صحبتى دعتنى لبرنامجها وانا بحب بسمة ومن زمان وصورنا قبل رمضان بأسبوعين. 

وأضافت ميار الببلازوى : "اقسم بالله عمرى ما شفت برنامج العرافة دا قبل كده اللهم حلقة شاكوش ومراته وعارفة بسمة طيبة وبتحبنى فوجئت بالكاركتر اللى كانت متقمصاه فى البرنامج كان كل همى أحافظ على هدوئى واحترامى للمكان وارد على اى سؤال بصراحة علشان المصداقية انا كنت ضيفة فى برنامج متشاف مع مذيعة كبيرة على قناتين كبار النهار والمحور.. انا الفلوس فوالله إنى اخدت مبلغ لا يذكر  وكنت مصممة ارجعه والغى الحلقة واسالو أستاذ شريف رئيس تحرير البرنامج..

 ارجوكم كفاية نقد والى حصل فى الفيديو الناس الى بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهرة وىجع قلب الشريفة الحره المتقيه وبها لما يتقال عليها زانية من شيخ  انا غلط لما قبلت اطلع مع بسمه ويشفعلى جهلى بالبرنامج وطبيعته وغلط انها لما قالتلى 11 مرة مفهمتهاش ان حلف بالطلاق فوق الميه مرة يعنى ابقى مطلقة مية مرة وبعدين محدش ليه دعوة بحياتى الشخصية جوزى وابنى وجوازى خط احمر من هنا ورايح والناس الى بتقولى انتى الى اتكلمتى وقولتى وعاوزين يرجمونى انا كنت بتسال وبحاوب مش انا الى فتحت اى كلام وكنت بحاول اتهرب من الاجابه بس بسمه كانت مستميته على الترند من كلامى مكنتش مديانى فرصه نهائى غير الى اتمنتج.

وأوضحت ميار الببلاوى : أنا كتبت لانى مخنوقة من الكومنتات وفى النهاية انا طلعت فى برنامج على فضائيات محترمة على قناة كبيرة مش طلعت فى شقة مشبوهة تعبت  كفاية استحلفكم بالله متسبوش اللى عمله واللى قاله الشيخ وتمسكوا فى غلطة انا معترفة بيها وبحكم شغلى كمذيعة بعرف اسال كويس بس بحد معنديش ملكة الرد ومش هقدر اوعدكم انى لو اتطلبت ضيفة فى اى برنامج هوفض لان دا شغلى  بس حياتى الشخصية خط احمر ودا هيكون شرطى انا خدت كل الادوية بس والله من النكد ما قادرة انام وكمان بدانا الاجراءات القانونية سمعت انه مسح الفيديو بس خلاص  سيفناه والمستشار القانونى بدأ شغله وحسبى الله ونعم الوكيل  وبعتذر على عدم الرد على السادة الصحفيين لاني لم يعد لدى ما أقوله والأمر ترك للقانون والقضاء المصرى الشامخ وعند الله تجتمع الخصوم. 

ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي المعتزلة ميار الببلاوى بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة محمد أبو بكر الداعية محمد أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

مستقبل غزة على الطاولة.. السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

إعلامى يفجر مفاجأة عن حلول الزمالك لإنهاء أزمة غرامة بوطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. تملي معاك أفضل أغنية في القرن الـ21 وتامر حسني يمازح ابنته

ميلاد نجوى إبراهيم.. رحلة تلفزيونية ناجحة وخطوات تمثيلية لا تنسى

ذكرى ميلاد نور الشريف.. اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي

عمرو دياب يشعل ليل المنامة.. الهضبة يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين

داعية شهير خاض في عرضي.. ميار الببلاوي تنهار في بث مباشر

ترشيحات النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية

صعب حضور أي احتفال.. رسالة من شريهان لـ بدرية طلبة والأخيرة ترد

ترشيحاتنا

حسام البدري: تلقيت عرضا من الدوري المصري وأجلته للموسم القادم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حسام غالي: أزمة المنشطات أصعب لحظات حياتي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان لبحث التهدئة بين إسرائيل وحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ