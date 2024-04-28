أعراض غير متوقعة تشير إلى إصابتك بسرطان الرقبة.. افحص نفسك

تؤثر سرطانات الرأس والرقبة على الفم والأنف والحنجرة، وهي أصبحت أكثر انتشارًا، حيث يتم تشخيص إصابة أكثر من 12 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام بسرطان الرأس والرقبة، وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن معدلات الإصابة زادت بمقدار الثلث منذ أوائل التسعينيات.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المسيرة التي لا يمكن إيقافها لفيروس الورم الحليمي البشري، وهي عدوى غالبًا ما تكون بدون أعراض ويمكن أن تؤدي إلى المرض.

وقد كشف الآن خبير السرطان الرائد الدكتور جيري كوبيس عن بعض العلامات الشائعة والأقل شهرة في محاولة حاسمة لرفع مستوى الوعي.

وقال الدكتور كوبيس، من مركز العلاج بالبروتون: "كلما تمكنا من تشخيص المرضى في وقت مبكر، كانت النتيجة أفضل.

وتابع، "ولكن على الرغم من كونه أسرع أنواع السرطان نموًا في العالم، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الوعي حول أورام الرأس والرقبة.

ووفقا لموقع اكسبرس البريطاني، هناك بعض الأعراض الرئيسية التي تحتاج إلى البحث عنها، وبعضها أقل شهرة، وعلى سبيل المثال، انسداد الأذنين بشكل مستمر - وهو النوع الذي قد تحصل عليه بعد الغوص في حمام السباحة - أو ألم الأذن المستمر يمكن أن يكون علامة على وجود سرطان في تلك المنطقة وما حولها.

وأشارت الأبحاث إن التورم في جزء من الرقبة، أو بعض المقاومة عند لمس جزء من الرقبة، يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على هذا المرض.

وأيضا التهاب اللثة، والتقرحات، والألم في أسنانك، والبقع البيضاء أو الحمراء في الفم هي أيضًا أعراض واضحة.