مقادير خلطة تخليل الفسيخ والسردين مع الشيف سارة سمير

قدمت الشيف سارة سمير طريقة تخليل الفسيخ والسردين خلال تقديم برنامج مطبخ البلد، والمذاع عبر فضائية صدى البلد.

مقادير خلطة تخليل الفسيخ والسردين



تخليل الفسيخ

لكل كيلو سمك بوري

2 كوب ملح خشن أو ملح البحر

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة صغرة شطو

أكياس ثلاجة

ورق فوير

تخليل السردين





نصف كوب ملح خشن

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة كركم

شرائح ليمون

كرفس أو ورق لورا

فلفل أحمر أو أخضر

من كوب إلا ربع لكوب زيت



تخليل البساريا



نصف كوب ملح خشن

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة شطة

من كوب إلا ربع لكوب زيت

شرائح ليمون

كرفس أو ورق لورا

فلفل أحمر أو أخضر